Два мільйони українців, затамувавши подих, чекають на голосування у парламенті за закон щодо легалізації медичного канабісу. Тільки він здатен позбавити їх болю та страждань без шкоди для здоров’я.

Чому цей крок важливий, і чи потрібна легалізація канабісу зараз, Фактам ICTV ексклюзивно розповів глава Благодійного фонду 100% життя, правозахисник Дмитро Шерембей.

– Ще 10 місяців тому за дорученням президента України Володимира Зеленського було проведено опитування населення, – розповів Дмитро Шерембей. – Одне з п’яти запитань було про ставлення громадян до легалізації медичного канабісу (марихуани). Ми отримали фантастичний результат – 70% опитаних були за легалізацію. Це дає надію хворим, які не мають зараз доступу до медичних препаратів на основі канабісу, що допомагають під час безлічі захворювань.

У нашій країні два мільйони людей потребують препаратів від хронічного болю, від побічних ефектів хіміотерапії у разі онкозахворювання, які страждають від посттравматичного синдрому і важких форм епілепсії, що не піддається медикаментозному впливу, хвороб Альцгеймера і Паркінсона.

Так, у квітні 2021 року було прийнято постанову Кабінету міністрів №324, якою два препарати (синтетичних) на основі канабіноїдів були виведені з переліку наркотичних засобів. Один із них знімає спазми у разі розсіяного склерозу, другий – для підтримуючого лікування під час хіміотерапії. Але це не вирішило проблеми: препарати надто дорогі (від $600 до $2 050). Та й засіб для лікування епілепсії у дітей залишився поза законом.

– Задумайтеся, 2 млн людей, з них близько 18 тис. дітей, не мають доступу до ліків, які можуть повернути їх до нормального існування, – підкреслив правозахисник. – І законопроект, узгоджений та схвалений багатьма політичними силами (під ним підписалося 100 народних депутатів), покликаний полегшити біль людей, фізичний та душевний, забезпечивши можливість придбати необхідні ліки.

Чорний ринок

І законопроект цей не лишень про те, що потрібні препарати можна буде купити в аптеці, а й про те, що два мільйони людей перестануть порушувати закон. Адже у нас існує не лише відповідальність за продаж наркотичних засобів, але й за їхнє зберігання. Тобто будь-який хворий, який купив на чорному ринку канабіс для лікування, автоматично підпадає під дію Кримінального Кодексу.

Так-так, наші хворі купують лікарські засоби канабісу на чорному ринку, часто навіть з подачі їхніх лікарів. Це ще раз показує, що не тільки травичку для кайфу там можна придбати. Попит породжує пропозицію. Матусі, у яких діти страждають від важких медикаментозно резистентних форм епілепсії, онкохворі та солдати, що повернулися з війни – теж учасники нелегального обороту “страшного наркотичного засобу канабісу”, незважаючи на прийняту у січні 2020 року постанову ООН про перенесення канабісу з переліку заборонених речовин у список контрольованих.

Хто потребує

Діти з важкими формами епілепсії. Але не думаєте ж ви, що дітки курять косяки? Для них створені краплі та олія, желейні цукерки, що містять маленькі дози діючої речовини, які не мають жодного ейфоричного ефекту. Результат же від них приголомшливий: у дітей, які мали до 50 нападів на день, інтервал між ними став два тижні.

Комбатанти, що повернулися після боїв і страждають на посттравматичний синдром, після прийому препаратів на основі медичного канабісу повертаються до нормального життя. Адже для багатьох із них заснути і просто виспатися – величезна проблема.

– У багатьох арміях світу (Канада, Велика Британія, Ізраїль) для солдатів, що повернулися із зони бойових дій, передбачена обов’язкова державна програма з підключенням препаратів на основі медичного канабісу, – говорить Дмитро Шерембей.

Що вже говорити про молодих чоловіків, які втратили кінцівки: вони страждають від фантомного болю і болю від протезів.

Люди похилого віку з важкими захворюваннями суглобів, ревматизмом, які страждають від хвороб Паркінсона й Альцгеймера, істотно полегшують своє самопочуття за допомогою знеболюючих і заспокійливих засобів на основі канабісу.

Жінки, що хворі на рак та перенесли операцію із видалення грудей, завдяки канабіноідним препаратам не впадають у депресію, а живуть повноцінним життям.

Культивований міф

Багато політиків і лобі фармкомпаній, наркомафія, не побоїмося цього слова, протистоять легалізації, по суті, лікарських препаратів. Хто за нерозумінням, хто, відстоюючи свої меркантильні інтереси.

Для цього створюються нові та підтримуються старі міфи про руйнуючий вплив марихуани (канабісу), наркозалежності з першого косячка і деградації особистості від куріння травички.

– До речі, у світі немає жодного дослідження, яке підтверджує, що канабіс (навіть рекреаційний – для кайфу, – Ред.) викликає залежність, – стверджує Дмитро Шерембей. – В Україні можна легко купити будь-який, навіть важкий наркотик, у два кліки. А вигоду отримує чорний ринок.

Законом же передбачено, що лікар виписує рецепт, а хворий купує в аптеці лікарський засіб, який вироблений на фармкомбінатах і пройшов систему перевірки, а не невідомо що з-під поли у наркобариг.

– Ось чому легалізація потрібна хворим людям, – підкреслює глава фонду. – Всіма іншими повинна займатися поліція.

До речі, вже 42 країни легалізували медичний канабіс, а 21 – декриміналізувала його.

Економічний ефект

Про ейфорію та терапевтичний ефект медичного канабісу ми поговорили. Черга – згадати про вигоду.

– Український аграрний сектор, особливо в депресивних областях, може виробляти високоякісну сировину, вирощуючи спеціальні сорти медичного канабісу, – підкреслив Дмитро Шерембей. – А наші фармкомпанії можуть випускати високотехнологічні препарати як для внутрішнього ринку, так і на експорт.

Так, погоджується правозахисник, як завжди, знайдуться люди, що будуть обходити закон або порушувати його. Але для цього й існують на наші податки правоохоронні органи. Вони зобов’язані припиняти порушення і карати злочинців.

13 липня у Верховній Раді України будуть голосувати за законопроект № 5596 про легалізацію в країні медичного канабісу. Багато хто розцінює це як крок уперед в ефективності лікування багатьох хвороб.

З огляду на всі аспекти такого непростого питання, як легалізація медичного канабісу, Дмитро Шерембей висловив сподівання, що наші депутати все-таки пройдуть тест на цивілізованість, гуманність, на пріоритетність, і натиснуть правильну кнопку під час голосування.

У нашій країні чомусь утвердилася думка, що канабіс – це тільки зло і наркотична залежність. Хоча світова практика вже довела, що не все так однозначно. Про те, що лікують каннабісом, читайте тут.