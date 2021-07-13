Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Валентина Летяк |

Масове отруєння працівників м’ясокомбінату на Полтавщині – 14 людей в лікарні

Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

У Глобиному Полтавської області 16 працівників місцевого м’ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною. З них 14 – госпіталізовані до лікарні.

Масове отруєння в сортувальному цеху Глобинського м’ясокомбінату сталося 13 липня близько 00.30.

За даними ДСНС, нині одна людина перебуває у тяжкому стані, 13 – у стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє працівників підприємства від госпіталізації відмовилися.

Фахівці встановлюють причину отруєння. М’ясокомбінат зараз працює в штатному режимі.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації підрозділи рятувальників не залучалися.

Читайте
12 дітей і один дорослий: в Івано-Франківській області сталося масове отруєння

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка