Масове отруєння працівників м’ясокомбінату на Полтавщині – 14 людей в лікарні

У Глобиному Полтавської області 16 працівників місцевого м’ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною. З них 14 – госпіталізовані до лікарні.

Масове отруєння в сортувальному цеху Глобинського м’ясокомбінату сталося 13 липня близько 00.30.

За даними ДСНС, нині одна людина перебуває у тяжкому стані, 13 – у стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє працівників підприємства від госпіталізації відмовилися.

Фахівці встановлюють причину отруєння. М’ясокомбінат зараз працює в штатному режимі.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації підрозділи рятувальників не залучалися.