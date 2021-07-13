Верховна Рада не проголосувала за закон про урегулювання обігу конопель. Тільки 184 народних депутата проголосували за. Законопроект відправили на доопрацювання.

Два мільйони українців, які потребують препаратів на основі медичного канабісу, що не містить наркотичних речовин у тій кількості, як канабіс рекреаційний, знову залишилися в очікуванні.

Україна не приєдналася до 42 країн, які легалізували медичний канабіс. До речі, 21 держава навіть декриміналізувала його.

Хворі як і раніше будуть купувати ліки на чорному ринку і платити вдесятеро більше, ніж могли б. У Європі препарати з канабісу коштують – $10-12 у нас – $150.

Ще у квітні 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №324, якою два препарати (синтетичних) на основі канабіноїдів були виведені зі списку наркотичних засобів. Один із них знімає спазми при розсіяному склерозі, другий – для підтримуючого лікування при хіміотерапії. Але це не вирішило проблему. Препарати надто дорогі (від $ 600 до $ 2 050). До того ж лікарський засіб для лікування епілепсії у дітей так і залишився поза законом.

Десять місяців люди, що потребують препаратів з медичного канабісу, чекали на розроблення та прийняття закону про його легалізацію. Їм залишилося знову чекати.