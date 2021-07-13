У Фінляндії під час археологічних розкопок науковці виявили останки 24-річної вагітної жінки, яка народила у труні.

Дослідник Тііна Вяре разом з колегами з Університету Оулу вивчала одну з приватних каплиць і похоронну камеру під нею. Будівлю створили у 1785 році, вона належала родині дворян у громаді Віхті на півдні країни. Людей ховали у ній у 1785-1829 роках.

Фахівці знайшли залишки восьми трун. У них були поховані жінка і чоловік похилого віку, троє дорослих жінок і двоє чоловіків, а також одна дівчина.

Біля тазу однієї з дорослих жінок науковці виявили кістки плоду, його череп виступав з родового каналу.

Вони виміряли довжину ліктьової кістки дитини, вона склала 45,14 міліметра, що відповідає 28-32 тижням вагітності.

На їхню думку, ця знахідка – випадок посмертного видавлювання плоду. Це досить рідкісне явище, яке відбувається через те, що тіло померлої вагітної жінки розкладається. Через підвищення тиску черевних газів плід може видавлюватися назовні, тому відбуваються своєрідні пологи, але вже після смерті.

Останки належали Шарлотті Бьєрнрам. Жінка померла 23 жовтня 1808 року від якогось запалення. Їй було 24 роки, вона була при надії. Через кілька днів після смерті у неї відбулося часткове видавлювання плоду. Померлу поховали через п’ять з половиною місяців після смерті.

Джерело: International Journal of Osteoarchaeology