У Всесвітній організації охорони здоров’я не рекомендують змішувати вакцини проти коронавірусу різних виробників.

Хоча деякі країни надали подібні дозволи, представники організації вважають, що поки що недостатньо інформації для цього, тому не варто проводити подібні експерименти.

– Це трішки небезпечна тенденція, – сказала під час брифінгу головний науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан.

За її словами, наразі немає результатів наукових досліджень щодо того, чи можна це робити, як і коли, чи будуть збіги між речовинами різних компаній.

– Ми перебуваємо у зоні відсутності даних і доказів щодо змішування та збігів, – додала експерт.

Також вона зазначила, що у країнах буде хаос, якщо місцеві жителі будуть самостійно вирішувати, коли і яку дозу вакцини використовувати.

Водночас деякі держави вже провели подібні експерименти. Зокрема, Таїланд дозволив поєднувати вакцини AstraZeneca і Sinovac.

Крім того, у Канаді громадянам, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, порадили зробити другий укол речовиною від Pfizer або Moderna.

Подібні тенденції у ревакцинації від коронавірусу спостерігаються у світі через нестачу вакцин.

Джерело: Wales Online