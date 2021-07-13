Незважаючи на доступність безлічі ефективних методів контролю над народжуваністю, більше 40% вагітностей у всьому світі є небажаними.

Відомо, що незапланована вагітність може мати серйозні несприятливі наслідки для фізичного, психічного та економічного благополуччя матері.

Американські вчені розробили моноклональні антитіла проти сперматозоїдів – HCA, які є безпечними та мають сильну аглютинацію (злипання) сперматозоїдів і імобілізаційну активність.

– HCA, мабуть, підходять для використання в якості протизаплідних засобів і можуть вводитися вагінально в розчинній плівці самою жінкою, – пояснює професор медицини Дебора Андерсон.

Щоб оцінити придатність в якості місцевого контрацептиву, дослідники протестували НСА у широкому діапазоні концентрацій і в різних фізіологічно значущих умовах in vitro.

Зокрема, HCA змішували зі спермою здорових добровольців, а потім тестували. Протягом 15 секунд сперма ставала нерухомою і міцно злипалася. Дослідники виявили, що НСА не викликають запалення піхви в тестах на культуру лабораторних тканин.

Дослідники також вважають, що HCA можна комбінувати з іншими антитілами, такими як антитіла проти ВІЛ і вірусу простого герпесу, для багатоцільової технології профілактики. Це продукт, який буде одночасно служити протизаплідним засобом і запобігати інфекціям, що передаються статевим шляхом.