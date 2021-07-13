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Вікторія Яснопольська |

Підозрюють Дельта-штам: двоє людей з Ужгорода повернулися з Росії і захворіли на Covid-19

лаборатория

Аналізи двох людей, які лікувалися від Covid-19 в обласній інфекційній лікарні Ужгорода, направлено на дослідження в Європейську лабораторію з підозрою на Covid-штам Дельта.

– Оскільки в Україні немає можливості провести дослідження щодо підтвердження або спростування наявності у пацієнтів Covid-штаму Дельта, ми відправили аналізи в Європейську лабораторію, – розповів директор медичного закладу Михайло Поляк.

За його словами, обидва пацієнти приїхали в Ужгород з Росії. Один – із Москви і вагітна жінка – із Санкт-Петербурга. Наразі її виписали додому, але в лікарні вона провела два тижні. Її госпіталізували у важкому стані і відразу направили в реанімаційне відділення.

Керівник обласної інфекційної лікарні висловив побоювання, що це міг бути саме Covid-штам Дельта, оскільки в більшості відомих діагностованих випадків він вражав молодих людей віком від 18 до 49 років.

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За словами Михайла Поляка, результати дослідження мають стати відомими найближчими днями

Як стало відомо раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже є Covid-штам Дельта. Кілька днів тому його виявили у двох пацієнтів, які також, як і в випадку на Закарпатті, приїхали в Україну з Росії. Їх госпіталізували в Олександрівську клінічну лікарню Києва..

Джерело: Suspilne

Фото: Depositphotos

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