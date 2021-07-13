Аналізи двох людей, які лікувалися від Covid-19 в обласній інфекційній лікарні Ужгорода, направлено на дослідження в Європейську лабораторію з підозрою на Covid-штам Дельта.

– Оскільки в Україні немає можливості провести дослідження щодо підтвердження або спростування наявності у пацієнтів Covid-штаму Дельта, ми відправили аналізи в Європейську лабораторію, – розповів директор медичного закладу Михайло Поляк.

За його словами, обидва пацієнти приїхали в Ужгород з Росії. Один – із Москви і вагітна жінка – із Санкт-Петербурга. Наразі її виписали додому, але в лікарні вона провела два тижні. Її госпіталізували у важкому стані і відразу направили в реанімаційне відділення.

Керівник обласної інфекційної лікарні висловив побоювання, що це міг бути саме Covid-штам Дельта, оскільки в більшості відомих діагностованих випадків він вражав молодих людей віком від 18 до 49 років.

За словами Михайла Поляка, результати дослідження мають стати відомими найближчими днями

Як стало відомо раніше, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже є Covid-штам Дельта. Кілька днів тому його виявили у двох пацієнтів, які також, як і в випадку на Закарпатті, приїхали в Україну з Росії. Їх госпіталізували в Олександрівську клінічну лікарню Києва..

Джерело: Suspilne