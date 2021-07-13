Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 13 липня 2021

Станом на 13 липня у світі зафіксували 188,2 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4 млн людей. В Україні попереджають, що смертність від коронавірусу може зрости. Це пов’язано із загрозою поширенні штаму Дельта у країні.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 13 липня підтвердили 481 випадок коронавірусу. Одужали за добу – 750 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 36 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (53), Одеській (49) та Луганській (28) областях.

У двох людей з Ужгорода підозрюють наявність штаму Дельта. Вони приїхали з Росії. Один – із Москви і вагітна жінка – із Санкт-Петербурга. Результати дослідження аналізів зразків мають стати відомими найближчими днями.

Центр економіки здоров’я KSE прогнозує, що до вересня 2021 року рівень смертності від коронавірусу може досягти від 54 тис. до 70 тис. випадків із початку пандемії, але це залежить від захворюваності. Це може статися через поширення штаму Дельта в Україні.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індонезії (40 тис.), Великій Британії (34 тис.) та Індії (30 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Індонезія, Бразилія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Великій Британії, Росії та Іспанії. Україна за поширенням коронавірусу займає 84 місце у світі між Мальтою та Норвегією, а в Європі – 18 місце.

Погіршення ситуації у Європі та скасування карантину: Covid-новини 13 липня / 2 фотографии

Велика Британія 19 липня скасує останні карантинні обмеження. Попри погіршення епідемічної ситуації у країні, влада вирішила скасувати обов’язкове носіння масок у громадських місцях. Також відкриються нічні клуби, театри. Можна буде проводити концерти, спортивні заходи.

Уряд Швеції 15 липня також планує скасувати частину коронавірусних обмежень. Знімуть обмеження на кількість пасажирів в транспорті далекого прямування, такому як поїзди, і на кількість покупців в магазинах.

А в Ізраїлі навпаки повернуть деякі карантинні обмеження через поширення штаму Дельта. Уряд країни працює над новою стратегією м’якої боротьби з Covid-19. Вона полягає у запровадженні мінімальних обмежень, щоб не нашкодити економіці.

Ситуація з коронавірусом погіршується у Португалії. Так, у районі Лісабона та регіоні Алгарве більшість інфікувань штамом Дельта. Тому ще минулого тижня у країні ввели більш жорсткі обмеження.

У Грузії щоденні показники заражень коронавірусом вперше з початку травня наблизились до 2 тис. випадків.

В Європейському Союзі повністю вакцинували вже 50% дорослого населення. Представник Єврокомісії зазначає, що щеплення варто роботи, щоб уберегтися від штамів коронавірусу та уникнути нової хвилі інфекцій. У ЄС вистачає доз вакцин, щоб щепили 70% дорослого населення.