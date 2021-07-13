В Україні на 13 липня 2021 року було підтверджено 2 241 698 випадків коронавірусу. У країні різко збільшився добовий приріст хворих – за добу 481 новий пацієнт.
З-поміж них – 28 дітей та 11 медпрацівників.
За час пандемії в Україні 52 640 осіб померло від вірусу, за добу – 36.
Водночас одужати вдалося загалом 2 178 279 українцям, протягом минулої доби – 750.
З початку поширення вірусу на території країни провели 11 063 662 ПЛР-тестування, за останні 24 години зробили 20 909 аналізів.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (53), Одеській (49) та Луганській (28) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 6 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 15 випадків;
- Донецька область – 53 випадки;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 9 випадків;
- Івано-Франківська – 2 випадки;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 20 випадків;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 8 випадків;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 23 випадки;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 18 випадків;
- Чернівецька область – 6 випадків;
- Чернігівська область – 8 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 12 липня 2021 року, підтверджено 2 241 217 випадків, за останню добу – 174 нових хворих.