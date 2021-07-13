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Людмила Грубник |

Різкий стрибок: в Україні за добу 481 випадок Covid-19

парни в масках

В Україні на 13 липня 2021 року було підтверджено 2 241 698 випадків коронавірусу. У країні різко збільшився добовий приріст хворих – за добу 481 новий пацієнт.

З-поміж них – 28 дітей та 11 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 52 640 осіб померло від вірусу, за добу – 36.

Водночас одужати вдалося загалом 2 178 279 українцям, протягом минулої доби – 750.

З початку поширення вірусу на території країни провели 11 063 662 ПЛР-тестування, за останні 24 години зробили 20 909 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (53), Одеській (49) та Луганській (28) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 6 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 15 випадків;
  • Донецька область – 53 випадки;
  • Житомирська область – 3 випадки;
  • Закарпатська область – 10 випадків;
  • Запорізька область – 9 випадків;
  • Івано-Франківська – 2 випадки;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 20 випадків;
  • Рівненська область – 12 випадків;
  • Сумська область – 8 випадків;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 23 випадки;
  • Херсонська область – 13 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 18 випадків;
  • Чернівецька область – 6 випадків;
  • Чернігівська область – 8 випадків.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 12 липня 2021 року, підтверджено 2 241 217 випадків, за останню добу – 174 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Unsplash

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