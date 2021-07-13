В Україні на 13 липня 2021 року було підтверджено 2 241 698 випадків коронавірусу. У країні різко збільшився добовий приріст хворих – за добу 481 новий пацієнт.

З-поміж них – 28 дітей та 11 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 52 640 осіб померло від вірусу, за добу – 36.

Водночас одужати вдалося загалом 2 178 279 українцям, протягом минулої доби – 750.

З початку поширення вірусу на території країни провели 11 063 662 ПЛР-тестування, за останні 24 години зробили 20 909 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (53), Одеській (49) та Луганській (28) областях.

Статистика:

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 15 випадків;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 9 випадків;

Івано-Франківська – 2 випадки;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 23 випадки;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 12 липня 2021 року, підтверджено 2 241 217 випадків, за останню добу – 174 нових хворих.