Ліки на основі медичного канабісу в Україні можуть коштувати $10-12, якщо його легалізують. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на брифінгу після засідання фракції Слуга народу.

– Нині на чорному ринку пацієнти змушені купувати такі препарати за $100-200. Ми спілкувалися з фахівцями з Канади, вони порахували собівартість в Україні й кажуть, що в українських аптеках такий препарат коштуватиме від $10-12, – зазначив він.

Радуцький додав, що канабіс ніде у світі не вважається наркотичною речовиною, а тільки в таких країнах, як Росія, Білорусь, Венесуела та Україна. Він сподівається, що Верховна Рада це змінить.

У Міністерстві охорони здоров’я також закликають парламент ухвалити законопроект, що передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні. 13 липня у Верховній Раді під час позачергового засідання розглянуть проект закону №5596.

Результати клінічних досліджень підтверджують, що канабіс є ефективним під час лікування понад 50 патологічних станів.

Заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції Олександр Комаріда наголосила, що легалізація канабісу в медичних цілях в першу чергу є медичним питанням, а не політичним.

– На кону вирішення питання зменшення болю для важкохворих. Застосування лікарських засобів, що містять у своєму складі канабіс, дозволено у багатьох європейських країнах, – каже вона.

Правозахисник Дмитро Шерембей стверджує, що в Україні два мільйони людей потребують препаратів від хронічного болю, від побічних ефектів хіміотерапії у разі онкозахворювання, які страждають від посттравматичного синдрому і важких форм епілепсії, що не піддається медикаментозному впливу, хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Детальніше про те, чому Україні потрібна легалізація медичного канабісу – читайте на Фактах ICTV.