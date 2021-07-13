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Вікторія Яснопольська |

Синдром Гієна-Барре: несподіваний побічний ефект після вакцини Johnson&Johnson

вакцина

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявило, що щеплення однозовою вакциною Johnson&Johnson має високий ступінь ризику розвитку синдрому Гієна-Барре.

Синдром Гієна-Барре – досить рідкісне неврологічне захворювання, що характеризується тим, що імунна система людини вбиває периферичні нерви. Це призводить до втрати чутливості в ногах і руках, до м’язової слабкості аж до повного паралічу.

Відомо також, що цей синдром вражає переважно дорослих людей. Однак він добре піддається лікуванню навіть у найважчих випадках.

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За інформацією FDA, є дані діагностування синдрому Гієна-Барре вже у ста пацієнтів, які отримали щеплення Johnson&Johnson. Практично всіх їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Фахівці FDA зазначають, що цей синдромом практично відсутній у невакцинованих людей, але його виявлення збільшилося майже вп’ятеро саме після щеплення Johnson&Johnson.

– Відомі й потенційні переваги явно переважують відомі й потенційні ризики вакцини, – коментують в FDA.

Хоча, уточнюють співробітники Управління, наразі ще немає достатнього обсягу даних, щоб говорити зі 100% упевненістю про причинно-наслідковий зв’язок синдрому Гієна-Барре саме з вакциною Johnson&Johnson.

Джерело: The New York Times

Фото: Depositphotos

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