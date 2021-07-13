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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Третя доза від Covid-19: США вимагає від Pfizer пояснити необхідність її введення

вакцинація

У США представники влади вимагають від компанії Pfizer надати більше інформації про необхідність введення третьої дози вакцини від коронавірусу.

Це пов’язано з тим, що фармацевтична компанія просить схвалити ревакцинацію додатковою дозою для людей з ослабленим імунітетом та високими ризиками ускладнень від хвороби. Pfizer планує здійснити масштабні продажі додаткових доз вакцин.

Посадові особи США повідомили про вимогу 12 липня під час приватної зустрічі з представниками Pfizer. Вони прагнуть володіти більш детальною інформацією щодо цього питання.

Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі дорікнув фармацевтичну компанію за наполегливість введення третьої дози, а головний медичний радник Джо Байдена, заявив, що недостатньо доказів, які б підтвердили необхідність такого рішення.

У США майже половина населення повністю вакцинована. Згідно з даними клініки Майо, трохи більш ніж половина отримала одну дозу. Проте, показники вакцинації відстають на величезних територіях країни, що дає вірусу більше можливостей для поширення.

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У компанії Pfizer пропонують застосовувати третю дозу вакцини через докази підвищеного ризику повторного зараження через шість місяців після вакцинації та поширення високозаразного варіанту Covid-штаму Дельта.

В Ізраїлі вже дозволили вакцинацію третьою дозою вакцини Pfizer проти Covid-19 людей, що мають ослаблений імунітет. МОЗ рекомендує робити третю дозу вакцини через вісім тижнів після другої.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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