Останнім часом коронавірус витіснив інформацію про інші небезпечні інфекційні хвороби. Хочемо нагадати, що ВІЛ-інфекція нікуди не поділася.

Про способи передачі вірусу імунодефіциту людини Фактам ICTV розповіла лікар-інфекціоніст Наталія Спіцина.

Як передається ВІЛ

– ВІЛ передається через кров, статевим шляхом (оральний, анальний, вагінальний секс), від матері до дитини, якщо мати не знає про свій статус і не проходить ретровірусного лікування, – пояснила лікар-інфекціоніст. – Існують тільки ці три шляхи передачі ВІЛ.

Як бачимо, побутовим шляхом вірус імунодефіциту людині не передається. Тому не варто цуратися людей, якщо в їхній родині хтось є носієм вірусу. Звичайно, потрібно дотримуватися загальних правил особистої гігієни, але через рушник ВІЛ точно до вас не потрапить.

У зоні ризику люди, які вживають наркотичні речовини ін’єкційно, працівники секс-індустрії, лікарі та лаборанти, які мають контакт з кров’ю хворих.

Через кров вірус потрапляє в організм у процесі переливання крові, через забруднені шприци при вживанні ін’єкційних наркотиків.

Статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції – найпоширеніший.

Від матері дитині ВІЛ не передається, якщо мати приймає відповідні препарати і перебуває під наглядом фахівців.

У Львові дитина в дитячому садку випадково уколовся голкою шприца, на якій була кров ВІЛ-інфікованого. Детальніше читайте тут.