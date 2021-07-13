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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

У Києві осіб 60+ щеплюватимуть вакциною Comirnaty виробництва Pfizer

вакцина, вакцинація

Мешканці Києва старші 60 років матимуть змогу зробити щеплення вакциною проти коронавірусу Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Уколи проводитимуть у Центрі вакцинації проти Covid-19 з 16 липня 2021 року, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Запис на вакцинацію уже відкрили у системі helsi.me. Для того, щоб імунізуватися, треба зареєструватися для проходження щеплення та прийти до пункту у чітко встановлений час.

– Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку дружать з гаджетами, – зазначила Валентина Гінзбург.

Водночас для людей похилого віку доступною буде і речовина CoronaVac виробництва Sinovac.

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Також у Центрі вакцинації у Києві продовжується щеплення осіб молодше 60 років. Проте вони не можуть обирати виробника вакцини, їм пропонують зробити уколи лише китайською речовиною.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. На початку уколи робили медикам, правоохоронцям та військовослужбовцям. Тепер вакцинуватися можуть і пересічні українці.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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