Вперше до Охматдиту транспортують пацієнта вертольотом. Хлопчика з Новограда-Волинського, який знаходиться у важкому стані через наскрізне вогнепальне поранення, хочуть перевести до Охматдиту.

Про це повідомила Фактам ICTV журналістка Ірина Заславець.

– Дитина отримала вогнепальне поранення, її прооперували місцеві лікарі у Новгород-Волинському. Їм вдалося стабілізувати стан дитини та зробити перші невідкладні хірургічні втручання. Хлопчик підключений до апарату ШВЛ, він у важкому стані, – зазначив медичний директор Охматдиту Сергій Чернишук.

Він додав, що у 9-річної дитини переважно ушкоджені органи черевної порожнини та хребет. В Охматдиті лікарі будуть вирішувати, як діяти, щоб допомогти дитині.

Вертоліт має приземлитися на стадіоні. Реанімобіль з Охматдиту готовий перевести пацієнта звідти до самої лікарні. У ньому є все, щоб забезпечити життєдіяльність пацієнта: ШВЛ, крапельниця, реанімація.

12 липня у місті Новоград-Волинському Житомирської області сталася стрілянина. В результаті інциденту 9-річна дитина отримала вогнепальне поранення спини. Його відразу госпіталізували до реанімаційного відділення.

Дитина отримала поранення у будинку. До цього причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий його батька, який приїхав напередодні.

Нині інформацію про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).