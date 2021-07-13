В Європейському Союзі повністю вакцинували вже більш ніж половину дорослого населення. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соціальних мережах.

– 50% всіх дорослих в ЄС зараз повністю вакциновані!, – зазначила вона.

Експерт додала, що щеплення варто роботи, щоб уберегтися від нових штамів коронавірусу та уникнути нової хвилі інфекцій. За її словами, у ЄС вистачає доз вакцин, щоб щепили 70% дорослого населення.

Нині в Україні щеплено вже 2 357 227 людей. З них першу дозу вакцини отримали 2 357 225 людей, обидві дози –1 215 284 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

За добу, 12 липня, від коронавірусу вакциновано 83 177 людей. Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані – 37 642 людини.

З 12 липня в усіх областях України у центрах масової вакцинації почали використовувати препарат Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

Вакцина доступна для всіх охочих отримати щеплення від Covid-19 з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн

Фото: КМДА