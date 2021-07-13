Харчування під час вагітності відіграє важливу роль, адже воно допомогає дитині рости та розвиватися. Тому раціон жінки має бути збалансованим, здоровим та корисним. Проте у спекотну погоду дотримуватися такого харчування важко, адже хочеться морозива, холодного квасу та лимонаду.

У ЦГЗ дати поради, як вагітній жінці стежити за раціоном у спекотну погоду.

Найперше – це водний режим. Рідину варто пити регулярно упродовж дня. Наприклад, чай чи звичайна вода. Це допоможе запобігти зневодненню, оскільки організму потрібно більше рідини, ніж зазвичай, особливо у спекотну погоду. Тому завжди беріть зі собою на прогулянку прохолодну пляшку води.

У щоденному раціоні краще використовувати різні сезонні овочі та фрукти. Їжте легкі свіжоприготовані страви.

Під час вагітності у спеку обмежте вживання кофеїну та повністю уникайте алкоголю. Навіть у невеликій кількості алкоголь потрапить у кров вашого малюка й може вплинути на розвиток дитини.

Крім того, варто звертати увагу на вибір морозива у спеку. Наприклад, краще уникати вживання м’якого морозива з яток вуличної торгівлі та місць швидкого харчування, бо воно може містити небезпечні бактерії. Також не варто виготовляти вдома морозиво або соуси з додаванням сирих яєць.

У спекотну погоду вагітним жінкам не рекомендують вживати:

м’які або непастеризовані сири (брі, камамбер і фета);

паштети;

рибу та інші морепродукти (устриці, мідії), страви з них (суші, роли);

холодну, попередньо зварену курку, шинку та інші охолоджені, попередньо зварені м’ясні продукти;

заздалегідь приготовлені бутерброди;

салати та залишки продуктів від попередніх прийомів їжі.

У ЦГЗ радять мінімізувати вживання солі, адже вона затримує виведення води з організму.

Які овочі додати у раціон влітку

Влітку можна додати до свого раціону велику кількість сезонних овочів, які принесуть користь організму. Наприклад, буряк, морква, молода картопля, кукурудза, огірки. Вони багаті мікроелементами та вітамінами, які здатні покращити стан організму.

Детальніше про те, які овочі додати до раціону влітку – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ