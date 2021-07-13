Компанії – виробники Covid-вакцин Johnson&Johnson і AstraZeneca PLC у колаборації із вченими Оксфордського університету проводять ранні дослідження потенційних модифікацій вакцин проти Covid-19 з метою знизити або усунути ризик виникнення рідкісних, але небезпечних тромбів, пов’язаний зі щепленнями.

– Ми активно працюємо із регулюючими органами і науковим співтовариством, щоб зрозуміти ці надзвичайно рідкісні події згортання крові, включаючи інформацію щодо ранньої діагностики та втручання, а також відповідного лікування, – заявили представники AstraZeneca і Johnson&Johnson.

До нового витка досліджень фармкомпанії спонукало наростання кількості відомостей про утворення тромбів після вакцинації їхніми продуктами з боку незалежних вчених з Європи, США і Канади.

Мета досліджень – встановлення причин тромбозу і можливий реінжиніринг уколу AstraZeneca до наступного року.

Окрім наукових зусиль, модифікації Covid-вакцин можуть зажадати зміни прав власності або отримання дозволів регулюючих органів. Проте, за словами вчених, безпрецедентні масштаби і актуальність розгортання вакцини проти Covid-19 прискорять і наукові дослідження, і вирішення юридичних питань.

Ризики згортання крові в поєднанні із низьким рівнем тромбоцитів – рідкісний стан, відомий як імунна тромботична тромбоцитопенія, індукована вакциною. Згідно зі статистикою у Великій Британії і Європі, після щеплення AstraZeneca випадки склали приблизно один-два на 100 тис. щеплень.