Велика Британія 19 липня знімає останні карантинні обмеження

Обов’язкове носіння масок у закритих громадських місцях та дотримання дистанції Великобританія скасує за тиждень – з 19 липня, незважаючи на різке зростання випадків коронавірусу, підтвердив у понеділок прем’єр-міністр країни Борис Джонсон.

За його словами, юридичні обмеження замінять рекомендацією носити маски в місцях великого скупчення людей і в транспорті.

Відкриються нічні клуби, більше не буде обмежень на відвідування концертів, театрів, весіль або спортивних заходів.

Міністр охорони здоров’я Саджид Джавід під час виступу в парламенті сказав, що нині слушний час, щоб дозволити британцям повернутися до нормального життя.

Він повідомив, що в країні вакциновано дев’ять з десяти дорослих, і уряд наближається до досягнення головної мети – до 19 липня зробити всім перше щеплення.

– Ніколи не буде ідеального часу для цього кроку, тому що ми просто не можемо викорінити цей вірус – хочемо ми цього чи ні, коронавірус нікуди не дінеться, – сказав Джавід.

В останні тижні різко зросла кількість випадків інфікування: щодня реєструється більше 30 тис. нових випадків.

Про скасування більшості карантинних обмежень у Великій Британії з 19 липня глава уряду Борис Джонсон заявив ще 5 липня, але остаточне рішення ухвалили саме 12 числа.

Уряд країни пішов на такий крок завдяки швидким темпам вакцинації населення від коронавірусу.