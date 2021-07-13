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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

ВООЗ звинуватила виробників Covid-вакцин в жадібності

жертва короны

Після різкого збільшення числа випадків Covid-19 в США і на тлі побоювань з приводу сплеску Covid-варіанту Дельта, фармацевтична компанія Pfizer заявила про свій намір домогтися федерального дозволу на введення третьої дози своєї вакцини в якості бустерних щеплень.

На це офіційні особи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) різко заперечили: мовляв, доказів того, що третя доза необхідна, недостатньо, а самій Pfizer слід замість цього зосередитися на поліпшенні доступу до вакцин в усьому світі.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус сказав, що причиною гротескної нерівності у вакцинах є жадібність. І додав, що люди, які ще не отримали жодної дози, повинні бути в пріоритеті.

Гендиректор закликав Pfizer і Moderna зробити все можливе, щоб поставляти вакцини за програмою Covax в Африку.

– Кількість пацієнтів з Covid-19, які вмирають, починає зростати, а надзвичайно заразний варіант Дельта викликає катастрофічні хвилі захворювання, – зазначив Тедрос Адханом Гебреєсус.

І хоч виробники вакцин погодилися поставляти обмежені партії за ініціативою Covax, глобальний доступ до вакцин залишається вкрай незбалансованим.

Згідно з даними Bloomberg, у 180 країнах було введено понад 3,41 млрд доз, з них 334 млн – у США.

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Виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян припустив, якщо багаті країни вирішать робити ревакцинацію, а не жертвувати препарати країнам, що розвиваються, “ми озиратимемося назад із гнівом і соромом”.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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