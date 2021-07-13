В Україні вперше здійснено дві успішні трансплантації нирок від посмертного донора двом дітям одночасно. Серце пересадили дорослому пацієнтові.

Дев’ятирічні дівчинка і хлопчик, яким було проведено трансплантацію нирки, проживали у лікарні Охматдит, оскільки перебували на діалізі.

У рівненській Центральній міській лікарні помер пацієнт. Його родичі дали згоду на пожертвування органів для спасіння людей, що потребують пересадки.

Відразу після отримання згоди Єдина державна інформаційна система трансплантації підібрала пари донор – реципієнт. Після цього були проведені додаткові дослідження, щоб підтвердити імунологічну сумісність.

Крім того, кардіотрансплантологічна команда Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова, що прибула до Рівного, успішно пересадила серце. Отже, людина, що померла, дала трьом людям шанс жити далі.

– Я хочу, щоб 24 дитини, які сьогодні вимушені жити в Охматдиті, отримали донорські органи і мали щасливе дитинство, – зазначив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Наша команда продовжує розвивати систему трансплантації органів та цілеспрямовано рухається до трансплантаційної незалежності.

У Львові вперше виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci. Про це повідомила Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, спеціалісти якої виконали операцію.