Сніданок – перший і найважливіший прийом їжі протягом дня. Він має бути багатий білками і заряджати енергією протягом дня. Водночас є низка продуктів, які не варто вживати вранці.

Топ-5 найгірших продуктів для сніданку

Солодка каша

Будь-яка крупа (вівсянка, гречка, булгур) буде чудовим варіантом для сніданку разом з яйцями, м’ясом або молоком. Однак не варто їсти вранці кашу з додаванням цукру або солодкі пластівці. Це не наситить організм надовго, а, навпаки, спровокує голод через деякий час.

Вафлі

Це – прості вуглеводи, які можуть бути лише доповненням до сніданку, а не основою. Якщо з’їсти вранці лише вафлі, голод настане дуже швидко. Їх можна доповнити яйцями, м’ясом.

Апельсиновий сік

Майже будь-який сік з пакету містить багато цукру і консервантів, що не принесе користі організму. Але навіть якщо це свіжий нектар, не варто пити його одразу після пробудження. Через вміст кислот він може пошкодити оболонку шлунка. Краще випити після пробудження склянку чистої води.

Тости

Як і вафлі, вони не здатні надовго наситити організм. Це прості вуглеводи, які швидко витратяться, через що захочеться знову перекусити. А цукор, який у них міститься, може посилити голод. Це стосується будь-якої випічки – булочок, рогаликів, пряників, печива.

Солодкий йогурт

Йогурт з магазину містить цукор, а також чимало штучних добавок. Подібний початок ранку може призвести до переїдання і бажанням з’їсти більше солодкого протягом дня.

Краще приготувати йогурт самостійно з несолодкої бази і ягід та з’їсти його як один з перекусів.

Ідеальний сніданок має бути різноманітним – містити білки, жири і вуглеводи. Водночас обов’язково потрібно додавати білок, щоб залишатися ситим довше.

Джерело: Eat This, Not That