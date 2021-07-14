Через прихід літнього тепла та прискорення темпів вакцинації від коронавірусу низка країн світу почала послаблювати карантинні заходи. У деяких з них це спровокувало зростання захворюваності. Зокрема, у Нідерландах зафіксували різке збільшення добового приросту хворих.

У країні виявили динаміку зростання кількості випадків коронавірусу – 500% за тиждень.

– За останній тиждень майже 52 тис. осіб у Нідерландах дали позитивний результат на коронавірус – зростання на понад 500%, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють представники місцевої влади, з тих випадків зараження, де можна відстежити обставини інфікування, 37% сталися у барах і клубах.

Спалах захворюваності призвів до збільшення кількості госпіталізацій на 11%.

Наприкінці червня 2021 року у Нідерландах скасували майже всі карантинні обмеження. Зокрема, у країні дозволили знову відкрити нічні клуби.

Однак раніше ВООЗ попереджала, що початок вакцинації проти коронавірусу поки не означає те, що необхідно скасовувати карантинні заходи.

Побороти пандемію коронавірусу можна лише шляхом імунізації та збереження дії обмежувальних заходів.

Джерело: Sky News