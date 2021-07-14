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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Діятиме 180 днів: Кабмін змінив порядок використання Covid-сертифікатів

сертифікат вакцинації

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку формування та використання сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19.

Рішення ухвалили під час засідання уряду 14 липня. Цей документ дасть можливість забезпечити більшу кількість громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, в’їздом, транзитним проїздом та перебуванням на території іноземних держав, разом з ЄС.

У додатку до постанови зазначено, що термін дії внутрішнього та іноземного Covid-сертифікатів на території України становить 180 днів із дня введення останньої дози вакцини. Термін дії ПЛР-тестів – 72 години.

1 липня  в Україні запустили бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу у додатку Дія. Документ підтверджуватиме статус особи щодо вакцинації в Україні, на території ЄС та інших країнах. Сертифікати працюватимуть, як і інші документи, в Дії.

Детальніше про Covid-сертифікат в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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