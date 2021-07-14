До кінця літа на штам коронавірусу Дельта припадатиме 90% усіх випадків інфікування, що поширюються в Європейському Союзі.

Про це повідомив Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

– За оцінками ECDC, до кінця серпня варіант Дельта представлятиме 90% усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2, що циркулюють в ЄС, – зазначили представники установи.

Експерти додали, що у зв’язку з цим, країни повинні прискорити програми вакцинації від коронавірусу разом з постачанням доз препаратів, де це рекомендовано.

У центрі наголосили, що нині штам Дельта активно поширюється Європою. Це може сповільнити та ускладнити боротьбу з пандемією Covid-19.

За результатами досліджень, цей штам на 40-60% заразніший, ніж більш ранній варіант Альфа, який став першим серйозним варіантом та почав викликати занепокоєння. Також індійський штам може бути пов’язаний з вищим ризиком госпіталізації.

Також вони нагадали, що не варто забувати про носіння масок та соціальну дистанцію. Ці заходи варто підтримувати на рівні, щоб стримати поширення коронавірусу серед людей, які ще не вакцинувалися.

У Закарпатській області у двох людей підтвердили інфікування індійським штамом коронавірусу (Дельта) – жінки приїхали до України з Росії, де вирує мутація. Нині усі пацієнти одужали, їх виписали з лікарні. У громадах, де виявили варіанти, проводиться епідемічне розслідування та визначення контактних осіб.

Джерело: ECDC