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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

До кінця літа: штам Дельта буде у 90% хворих на Covid-19 у ЄС

жінка у масці

До кінця літа на штам коронавірусу Дельта припадатиме 90% усіх випадків інфікування, що поширюються в Європейському Союзі.

Про це повідомив Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC).

– За оцінками ECDC, до кінця серпня варіант Дельта представлятиме 90% усіх варіантів вірусу SARS-CoV-2, що циркулюють в ЄС, – зазначили представники установи.

Експерти додали, що у зв’язку з цим, країни повинні прискорити програми вакцинації від коронавірусу разом з постачанням доз препаратів, де це рекомендовано.

У центрі наголосили, що нині штам Дельта активно поширюється Європою. Це може сповільнити та ускладнити боротьбу з пандемією Covid-19.

За результатами досліджень, цей штам на 40-60% заразніший, ніж  більш ранній варіант Альфа, який став першим серйозним варіантом та почав викликати занепокоєння. Також індійський штам може бути пов’язаний з вищим ризиком госпіталізації.

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Також вони нагадали, що не варто забувати про носіння масок та соціальну дистанцію. Ці заходи варто підтримувати на рівні, щоб стримати поширення коронавірусу серед людей, які ще не вакцинувалися.

У Закарпатській області у двох людей підтвердили інфікування індійським штамом коронавірусу (Дельта) – жінки приїхали до України з Росії, де вирує мутація. Нині усі пацієнти одужали, їх виписали з лікарні. У громадах, де виявили варіанти, проводиться епідемічне розслідування та визначення контактних осіб.

Джерело: ECDC

Фото: Depositphotos

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