В Україні до експериментального проекту з аеромедичної евакуації залучать Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Разом з цим рішенням розширюється перелік завдань, які можуть виконувати суб’єкти державної авіації, щоб забезпечувати розвиток трансплантації в Україні.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, 13 липня гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України доставив хлопчика з Житомирської області в Охматдит.

– Саме завдяки оперативній та злагодженій роботі системи екстренки дитині вчасно надали необхідну допомогу і врятували життя, – заначив він.

У квітні в Україні вперше виконали цивільну аеромедичну евакуацію. 78-річну жительку міста Турка Львівської області доставили авіацією до лікарні Львову за 75 хвилин.

ДСНС вже допомагала транспортувати хворих пацієнтів. Так, для трирічної Кіри, у якої діагностували респіраторний дистрес-синдром внаслідок двостороннього запалення легень, виділили спеціальний літак.

Завдяки цьому дівчинку вдалося доставити до Охмадиту, де спеціалісти лікарні зробили все можливе та врятували її життя. Водночас лікарі переконані, що без літака цього не можливо було б зробити.

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