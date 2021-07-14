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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

ДСНС братиме учать у порятунку людей у рамках проекту з аеромедичної евакуації

дснс

В Україні до експериментального проекту з аеромедичної евакуації залучать Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Разом з цим рішенням розширюється перелік завдань, які можуть виконувати суб’єкти державної авіації, щоб забезпечувати розвиток трансплантації в Україні.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, 13 липня гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України доставив хлопчика з Житомирської області в Охматдит.

– Саме завдяки оперативній та злагодженій роботі системи екстренки дитині вчасно надали необхідну допомогу і врятували життя, – заначив він.

У квітні в Україні вперше виконали цивільну аеромедичну евакуацію. 78-річну жительку міста Турка Львівської області доставили авіацією до лікарні Львову за 75 хвилин.

ДСНС вже допомагала транспортувати хворих пацієнтів. Так, для трирічної Кіри, у якої діагностували респіраторний дистрес-синдром внаслідок двостороннього запалення легень, виділили спеціальний літак.

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Завдяки цьому дівчинку вдалося доставити до Охмадиту, де спеціалісти лікарні зробили все можливе та врятували її життя. Водночас лікарі переконані, що без літака цього не можливо було б зробити.

Детальніше про порятунок 3-річної дівчинки із 100% ураженням легень – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: УНІАН

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