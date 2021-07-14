Під час літньої спеки новонароджені діти потребують правильного догляду. Це допоможе полегшити їхній стан у цей період.
У МОЗ озвучили рекомендації щодо догляду за новонародженими влітку.
Як доглядати за дітьми у спеку
- Уникати потрапляння прямих сонячних променів на шкіру
Цього правила варто дотримуватися, коли УФ-індекс вище позначки 3. Вразливу шкіру малюка варто прикривати легкою пелюшкою, а обличчя та шию затінити за допомогою головного убору з широкими полями.
- Не дозволяти перегріватися
Не варто кутати дитину. Це може зіграти злий жарт. Під час літньої спеки можна роздягати дитину до підгузка, за можливості знімати і його. У квартирі не потрібні ані ковдра, ані капелюх. Це сприятиме пітнінню, що викликатиме подразнення.
- Регулярно купати
У спеку треба часто купати дитину, навіть якщо пуповинний залишок ще не відпав. Варто обмивати малюка прохолодною водою (приблизно +32°) кілька разів на день.
- Користуватися кондиціонером
Кондиціонер влітку – не ворог, але його треба правильно використовувати. Сприятлива температура для новонародженої дитини – від +18° до +22°. Після прогулянки на вулиці температуру у приміщенні треба знижувати поступово.
- Часто годувати грудним молоком
Грудне молоко на 87% складається з води. Годувати дитину варто, коли вона цього потребує, а не за графіком.