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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Грудне молоко та кондиціонер: як доглядати за новонародженими влітку

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Під час літньої спеки новонароджені діти потребують правильного догляду. Це допоможе полегшити їхній стан у цей період.

У МОЗ озвучили рекомендації щодо догляду за новонародженими влітку.

Як доглядати за дітьми у спеку

  • Уникати потрапляння прямих сонячних променів на шкіру

Цього правила варто дотримуватися, коли УФ-індекс вище позначки 3. Вразливу шкіру малюка варто прикривати легкою пелюшкою, а обличчя та шию затінити за допомогою головного убору з широкими полями.

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  • Не дозволяти перегріватися

Не варто кутати дитину. Це може зіграти злий жарт. Під час літньої спеки можна роздягати дитину до підгузка, за можливості знімати і його. У квартирі не потрібні ані ковдра, ані капелюх. Це сприятиме пітнінню, що викликатиме подразнення.

  • Регулярно купати 

У спеку треба часто купати дитину, навіть якщо пуповинний залишок ще не відпав. Варто обмивати малюка прохолодною водою (приблизно +32°) кілька разів на день.

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  • Користуватися кондиціонером

Кондиціонер влітку – не ворог, але його треба правильно використовувати. Сприятлива температура для новонародженої дитини – від +18° до +22°. Після прогулянки на вулиці температуру у приміщенні треба знижувати поступово.

  • Часто годувати грудним молоком

Грудне молоко на 87% складається з води. Годувати дитину варто, коли вона цього потребує, а не за графіком.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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