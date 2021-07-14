Під час літньої спеки новонароджені діти потребують правильного догляду. Це допоможе полегшити їхній стан у цей період.

У МОЗ озвучили рекомендації щодо догляду за новонародженими влітку.

Як доглядати за дітьми у спеку

Уникати потрапляння прямих сонячних променів на шкіру

Цього правила варто дотримуватися, коли УФ-індекс вище позначки 3. Вразливу шкіру малюка варто прикривати легкою пелюшкою, а обличчя та шию затінити за допомогою головного убору з широкими полями.

Не дозволяти перегріватися

Не варто кутати дитину. Це може зіграти злий жарт. Під час літньої спеки можна роздягати дитину до підгузка, за можливості знімати і його. У квартирі не потрібні ані ковдра, ані капелюх. Це сприятиме пітнінню, що викликатиме подразнення.

Регулярно купати

У спеку треба часто купати дитину, навіть якщо пуповинний залишок ще не відпав. Варто обмивати малюка прохолодною водою (приблизно +32°) кілька разів на день.

Користуватися кондиціонером

Кондиціонер влітку – не ворог, але його треба правильно використовувати. Сприятлива температура для новонародженої дитини – від +18° до +22°. Після прогулянки на вулиці температуру у приміщенні треба знижувати поступово.

Часто годувати грудним молоком

Грудне молоко на 87% складається з води. Годувати дитину варто, коли вона цього потребує, а не за графіком.