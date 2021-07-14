Станом на 14 липня 2021 року у Києві виявили 165 нових випадків коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

За час поширення вірусу у столиці – 216 034 випадки хвороби.

Протягом доби від вірусу померла одна людина, загалом – 5 209.

Одужали за день 152 мешканця міста, протягом пандемії – 206 946.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: