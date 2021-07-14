Згідно із новим дослідженням Міжнародного проекту з боротьби проти тютюну (ITC) в Університеті Ватерлоо в Канаді, пандемія Covid-19 не призвела до зростання армії курців.

Ба більше, дослідники виявили, що, хоча майже половина курців повідомили, що Covid-19 змусив їх задуматися про те, щоб кинути палити, все ж переважна більшість любителів тютюну не позбавилися своєї згубної звички.

Трохи більше 1% курців в чотирьох країнах – Австралії, Канаді, Англії та США – намагалися кинути палити. Трохи менше 15% скоротили кількість цигарок в день. При цьому 70% тютюноманів повідомили, що ніяких змін у зв’язку з Covid-19 із ними не сталося.

– Важливо зазначити, що глобальні стресові події, такі як 11 вересня і стихійні лиха, часто призводили до зростання куріння, – зауважив професор психології Джеффрі Фонг.

Дослідження також показало, що серед тих, хто замислювався про те, щоб кинути палити через Covid-19, були переважно жінки, представники етнічних меншин, люди з фінансовими проблемами, вейпери, менш залежні курці, ті, хто більше турбувався про особисту сприйнятливість до інфекції, і ті, хто вірив, що Covid-19 більш небезпечний для курців.

За словами Фонга, представники громадської охорони здоров’я згадали куріння як одну з причин, що посилює Covid-19. Власне, це й призвело до відсутності зростання числа курців, на відміну від того, що спостерігалося опісля інших масштабних трагедій.