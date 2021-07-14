Респіраторний дистрес-синдром внаслідок двостороннього запалення легень трирічній Кірі медики однієї з лікарень Запоріжжя діагностували півтора місяці тому. На той час у маленької пацієнтки легені вже не працювали навіть за допомогою ШВЛ. Про це написали співробітники НДСЛ Охматдит на корпоративній сторінці у Facebook.

Коли ситуація стала вкрай критичною, запорізькі лікарі звернулися за допомогою до київських колег. Спільна команда Охматдиту, Центру дитячої кардіології і кардіохірургії та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва негайно вирушила до Запоріжжя.

Спеціальний літак для цієї місії виділила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

На той час дівчинка вже була на апараті екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕСМО), який фактично замінював їй легені. Але через годину після злету пристрій дав збій. Більше ніж півгодини лікарі вручну качали життєдайний кисень. Це були довгі хвилини між життям та смертю понад хмарами.

На летовищі Києва надзвичайний рейс вже чекали карети швидкої з усім необхідним та Національна поліція України. Кіру негайно доставили до Охматдиту. Стан дитини був вкрай критичним: сатурація 60%, ураження легень 100%, медикаментозна кома та точкові крововиливи в мозку.

І українські лікарі зробили все, що могли, і навіть більше. За тиждень Кіра вийшла з коми. Іще через п’ять днів її зняли із штучної легені, а кілька днів потому – і з апарату ШВЛ.

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Наразі маленька красуня сміється і радіє життю, обіймає лікарів та дуже хоче побачити своїх собак та кота.

Лікарі впевнені: врятувати дитину без літака було б неможливо.

Фото: Охматдит

Джерело: Охматдит