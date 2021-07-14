Необхідне обладнання для спеціалістів Охматдиту у новому корпусі можуть закупити за переговорною процедурою. А раніше його не придбали через системний зрив тендерних процедур.

Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 14 липня.

– Затримки через можливість блокування тендерів, особливо коли є потреба в унікальному обладнанні з малою кількістю можливих постачальників, ставить під загрозу майбутнє маленьких пацієнтів. Для Охматдиту зможуть закупити обладнання за допомогою переговорних процедур, що значно пришвидшить процес дообладнання нового корпусу, аби там нарешті лікували, а не чекали, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ кажуть, що у лікарні можна робити унікальні операції та надавати вузькопрофільну допомогу дітям з усієї України. Проте без сучасного обладнання це зробити неможливо.

Переговорна процедура закупівель може використовуватися замовником, відповідна норма міститься в Законі України Про публічні закупівлі. У такий спосіб після проведення переговорів з одним або кількома учасниками щодо ціни та умов договору, замовник укладає договір про закупівлю.

У 2020 та 2021 роках ДП Медзакупівлі України закупляла все необхідне обладнання для лікування дитячої та дорослої онкології, ідеопатичної сімейної дистонії та інше. Процедура прямої закупівлі була потрібна та ефективна під час придбання швидких та комп’ютерних томографів.

Нині Охматдит щороку надає допомогу 20 тисячам дітей з усієї України. Там проводять близько 10 тис. складних операцій у більш ніж 80 відділеннях. 28 тис. дітей отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні. Понад 65 тис. маленьких пацієнтів отримують консультації.