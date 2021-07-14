Дослідження, проведене вченими Колумбійського університету, засвідчило взаємозв’язок екології та навчання. З’ясувалося, що діти, які проживають у районах з підвищеним рівнем забруднення повітря, частіше мають погані академічні навички в ранньому підлітковому віці. Це стосується математики, орфографії, розуміння прочитаного.

У дослідженні взяли участь 200 дітей. Науковці зібрали дані про забруднення повітря в третьому триместрі вагітності їхніх матерів, у період, коли плід дуже вразливий до впливу навколишнього середовища. Тести на вміння тримати ситуацію під контролем проводились у віці 10 років, а тести на академічну успішність – приблизно у 13.

– Вплив забрудненого повітря в дитинстві може змінити фундамент, на якому будуватимуться академічні навички в подальшому, – зазначила доцент кафедри медичної психології Емі Марголіс.

На її думку, під час оцінювання проблем із навчанням слід насамперед враховувати саме вплив навколишнього середовища, а не тільки недоліки, пов’язані з необхідними навичками у батьків.

Це дослідження доповнює великий обсяг даних щодо згубного впливу забрудненого повітря у пренатальному віці на здоров’я дітей, зокрема на їхні майбутні академічні досягнення.

На думку авторів, зниження рівня забруднення повітря може запобігти виникненню цих несприятливих наслідків і сприяти покращенню успішності дітей.

Нові результати узгоджуються з попередніми науковими роботами вчених Колумбійського університету.