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Людмила Грубник |

Приїхали з РФ: на Закарпатті підтвердили два випадки Дельта-штаму коронавірусу

коронавірус

У Закарпатській області у двох людей підтвердили інфікування індійським штамом коронавірусу (Дельта) – жінки приїхали до України з Росії, де вирує мутація.

Про це повідомив директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Закарпатської обласної ради, головний інфекціоніст області Михайло Поляк.

Варіант підтвердили у двох з чотирьох зразків, які були відібрані для дослідження.

– Окрім двох жінок, які приїхали з Росії, у нас також перебували на лікуванні ще й свекор та свекруха однієї з них, – повідомив Михайло Поляк.

У двох зразках мутацію підтвердили, щодо двох інших – інформація поки уточнюється.

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Наразі усі пацієнти одужали, їх виписали з лікарні.

У громадах, де виявили варіанти, проводиться епідемічне розслідування та визначення контактних осіб.

Індійський штам коронавірусу (Дельта) науковці називають більш небезпечним через його спроможність швидше поширюватися та частіше викликати важкі наслідки для хворого.

Нині мутація активно поширюється у низці країн, з-поміж яких і РФ.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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