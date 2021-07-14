Дослідження, проведене вченими Університету Аризони у США, виявило конкретне сімейство бактерій, що провокує бактеріальний вагіноз. Це новий погляд на профілактику і лікування захворювання.

За даними Центру США з контролю та профілактики захворювань, бактеріальний вагіноз є найбільш поширеним і рецидивним гінекологічним захворюванням, на яке страждають майже 30% жінок віком від 15 до 44 років.

– Бактеріальний вагіноз – це загадка. Ми знаємо, що до цього захворювання призводить багато факторів, але мало що відомо про основних гравців, які змінюють місцевий ландшафт, – сказала директор програми досліджень жіночого здоров’я Мелісса Гербст-Краловець.

Дослідники виявили, що саме представники сімейства бактерій Veillonellaceae збільшують запалення і змінюють кислотність мікросередовища шийки матки. Ці зміни підтримують бактеріальний вагіноз і створюють сприятливі умови для подальших гінекологічних захворювань, таких як інфекції, що передаються статевим шляхом і рак.

Жіноча репродуктивна система найчастіше заселена бактеріями, які сприяють здоров’ю, як-от Lactobacillus. Хоча ці бактерії вважаються дружніми, їхній дисбаланс може призвести до утворення біоплівки – консорціуму з безлічі різних шкідливих мікробів, що спричиняє розвиток хвороб.

Використовуючи тривимірну модель людини, група лікаря Гербст-Краловець оцінила вплив трьох бактерій – Veillonella atypica, Veillonella montpellierensis і Megasphaera micronuciformis – на мікросередовище шийки матки.

Вони виявили, що два види – V. atypica і V. montpellierensis – провокують знижений вміст лактату, кислоти, яку зазвичай виробляють корисні бактерії і яка забезпечує захист від шкідливих інфекцій. Ці два види також збільшують кількість речовин, які відіграють роль у виникненні специфічного запаху, пов’язаного з бактеріальним вагінозом.

На думку вчених, важливо не тільки знати, хто є основними гравцями, але і як вони впливають на фізіологічні процеси та захворювання. Це важливо для того, щоб розробити ефективні цільові стратегії для лікування бактеріального вагінозу і запобігання подальшим гінекологічним інфекціям.