Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 14 липня 2021

У світі станом на 14 липня зафіксували 188,8 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4 млн людей. В Україні кількість хворих цього тижня поступово збільшується, але науковці прогнозують зниження захворюваності з 14 по 20 липня.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 13 липня підтвердили 547 випадків коронавірусу. Одужали за добу – 797 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло 25 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Київській (39), Одеській (36) та Донецькій (31) областях.

Експерти НАН прогнозують, що в Україні може виникнути новий спалах коронавірусу через падіння середнього віку хворих і померлих.

У Закарпатській області у двох людей підтвердили інфікування штамом Дельта. Жінки приїхали до України з Росії, де нині спалах цього варіанту.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індонезії (47 тис.), Бразилії (45 тис.) та Іспанії (43 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Бразилія, Індонезія та Росія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється в Іспанії, Великій Британії та Росії. Україна знаходиться на 78 місці у світі між Швейцарією та Угандою. А у Європі на 15 місці.

Штам Дельта в Україні та карантин у Франції: Covid-новини 14 липня / 2 фотографии

У Нідерландах зафіксували різке зростання випадків коронавірусу через послаблення карантину. У країні виявили динаміку зростання кількості випадків коронавірусу – 500% за тиждень.

Влада Австралії продовжила карантин у Сіднеї, оскільки три тижні обмежень не змогли зупинити найбільший в цьому році спалах Covid-19.

Президент Франції Емануель Макрон заборонив громадянам, які не вакцинувалися від коронавірусу, відвідувати кінотеатри, кафе, концерти, фестивалі. Туди можна буде потрапити тільки за наявності цифрового паспорта здоров’я, де вказано, чи вакцинована людина або ж негативний ПЛР-тест на Covid-19.

Естонія оголосила про початок третьої хвилі коронавірусу у країні. За останній тиждень кількість людей, заражених коронавірусом, збільшилася майже на третину.

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності прогнозує, що до кінця цього літа штам Дельта припадатиме 90% усіх випадків інфікування. Тому експерти закликають вакцинуватися від Сovid-19, носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, щоб унеможливити поширення вірусу.