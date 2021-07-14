В Америці вчені досліджували поверхні у будинку, де жили люди, які перехворіли на коронавірус, через місяць після зникнення симптомів, і знайшли РНК Covid-19.

Найбільші краплі, що видихаються під час хвороби, потрапляють на різні поверхні в будинку. Так виникає небезпека заразитися Covid-19 контактним шляхом.

Інформація щодо живучості вірусу на поверхнях суперечлива. Найкраще тривалість існування коронавірусу на поверхнях вивчено у лікарнях. Там вірус виявлений на ручках дверей, підлогах і у фільтрах вентиляційних приладів.

Зібравши 24 мазки з різних поверхонь будинку, дослідники зробили ПЛР-тест.

РНК коронавірусу були виявлені майже у половині зразків. “Брудними” виявилися телевізори, дверні ручки, дивани та кондиціонери. Але рекордсменом за вмістом частинок вірусу став килим у спальні.

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Зауважимо, що підлоги в домі мили із засобом для миття з глікогелевою кислотою, ванну кімнату – рідинами, що містять хлор, фільтри чистили, а килим пилососили.

Дослідження показало, що навіть через місяць після одужання мешканців на поверхнях приміщень, де перебував хворий, можна виявити частинки коронавірусу.

Наступним етапом досліджень стане можливість зараження людей настільки дрібними частинками коронавирусу.

МОЗ України стверджує, що в даний час не існує специфічного лікування коронавірусу, тому варто дотримуватися простих правил, які допоможуть захистити себе та інших від інфікування.

Джерело: Science of the Total Environment.