Станом на 14 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 242 245 випадків коронавірусу. У країні другий день поспіль погіршується статистика, за добу – 547 нових хворих.
З-поміж них – 34 дитини та 23 медпрацівники.
За час поширення вірусу 52 665 людей у країні померли від вірусу, за день – 25.
Одужали загалом 2 179 076 громадян, протягом дня – 797 осіб.
В Україні загалом провели 11 082 234 ПЛР-тестування, за добу – 18 572.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Київській (39), Одеській (36) та Донецькій (31) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 6 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 випадок;
- Донецька область – 31 випадок;
- Житомирська область – 4 випадки;
- Закарпатська область – 6 випадків;
- Запорізька область – 26 випадків;
- Івано-Франківська область – 2 випадки;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 22 випадки;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 36 випадків;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 6 випадків;
- Сумська область – 22 випадки;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 20 випадків;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 11 випадків.
Коронавірус в Україні
У вівторок, 13 липня 2021 року, на території країни було підтверджено 2 241 698 випадків хвороби. За добу захворів 481 громадянин. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на нашому сайті.