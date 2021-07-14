Станом на 14 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 242 245 випадків коронавірусу. У країні другий день поспіль погіршується статистика, за добу – 547 нових хворих.

З-поміж них – 34 дитини та 23 медпрацівники.

За час поширення вірусу 52 665 людей у країні померли від вірусу, за день – 25.

Одужали загалом 2 179 076 громадян, протягом дня – 797 осіб.

В Україні загалом провели 11 082 234 ПЛР-тестування, за добу – 18 572.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Київській (39), Одеській (36) та Донецькій (31) областях.

Статистика:

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 31 випадок;

Житомирська область – 4 випадки;

Закарпатська область – 6 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 2 випадки;

Київська область – 39 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 22 випадки;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 36 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 22 випадки;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 11 випадків.

Коронавірус в Україні

У вівторок, 13 липня 2021 року, на території країни було підтверджено 2 241 698 випадків хвороби. За добу захворів 481 громадянин. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на нашому сайті.