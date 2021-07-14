Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Статистика погіршується: в Україні 547 нових випадків Covid-19

Статистика погіршується: в Україні 547 нових випадків Covid-19

Станом на 14 липня 2021 року в Україні підтвердили 2 242 245 випадків коронавірусу. У країні другий день поспіль погіршується статистика, за добу – 547 нових хворих.

З-поміж них – 34 дитини та 23 медпрацівники.

За час поширення вірусу 52 665 людей у країні померли від вірусу, за день – 25.

Одужали загалом 2 179 076 громадян, протягом дня – 797 осіб.

В Україні загалом провели 11 082 234 ПЛР-тестування, за добу – 18 572.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровали у Київській (39), Одеській (36) та Донецькій (31) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 6 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 випадок;
  • Донецька область – 31 випадок;
  • Житомирська область – 4 випадки;
  • Закарпатська область – 6 випадків;
  • Запорізька область – 26 випадків;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки;
  • Київська область – 39 випадків;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 22 випадки;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 36 випадків;
  • Полтавська область – 13 випадків;
  • Рівненська область – 6 випадків;
  • Сумська область – 22 випадки;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 20 випадків;
  • Херсонська область – 25 випадків;
  • Хмельницька область – 18 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 11 випадків.
Читайте
Симптоми коронавірусу відрізняються у вакцинованих від Covid-19 і тих, хто щеплення не зробив

Коронавірус в Україні

У вівторок, 13 липня 2021 року, на території країни було підтверджено 2 241 698 випадків хвороби. За добу захворів 481 громадянин. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на нашому сайті.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка