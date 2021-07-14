Потрібно збільшувати темпи вакцинації від коронавірусу, інакше під ударом можуть опинитися діти.

Таку думку висловив американський вакцинолог Пітер Готез.

За його словами, потрібно робити більше щеплень, щоб уповільнити поширення вірусу.

– Інфікування прискорюватиметься дедалі більше… І ті, хто також заплатить ціну, додатково до невакцинованих підлітків, це маленькі діти, які залежать від дорослих і підлітків, які повинні пройти вакцинацію, щоб уповільнити або зупинити вірус, – зазначив Пітер Готез.

Але поки що кількість уколів серед дорослого населення недостатня для того, щоб зупинити пандемію.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася на планеті у грудні 2020 року. Україна доєдналася до цього процесу в лютому 2021 року.

У країнах імунізація проходить по-різному – одні швидко вакцинують громадян, в інших фіксується негативна динаміка.

Нові виклики створюють штами вірусу, які активно поширюються у світі. Вони провокують локальні спалахи захворюваності. Водночас не всі виробники вакцин заявляють про те, що їхні речовини здатні з ними боротися.