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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Ціну заплатять діти: експерт розповів про наслідки негативних темпів Covid-щеплення

вакцинація

Потрібно збільшувати темпи вакцинації від коронавірусу, інакше під ударом можуть опинитися діти.

Таку думку висловив американський вакцинолог Пітер Готез.

За його словами, потрібно робити більше щеплень, щоб уповільнити поширення вірусу.

– Інфікування  прискорюватиметься дедалі більше… І ті, хто також заплатить ціну, додатково до невакцинованих підлітків, це маленькі діти, які залежать від дорослих і підлітків, які повинні пройти вакцинацію, щоб уповільнити або зупинити вірус, – зазначив Пітер Готез.

Але поки що кількість уколів серед дорослого населення недостатня для того, щоб зупинити пандемію.

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Вакцинація від коронавірусу розпочалася на планеті у грудні 2020 року. Україна доєдналася до цього процесу в лютому 2021 року.

У країнах імунізація проходить по-різному – одні швидко вакцинують громадян, в інших фіксується негативна динаміка.

Нові виклики створюють штами вірусу, які активно поширюються у світі. Вони провокують локальні спалахи захворюваності. Водночас не всі виробники вакцин заявляють про те, що їхні речовини здатні з ними боротися.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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