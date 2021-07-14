Понад 1 млн громадян Франції записалися на вакцинацію проти коронавірусу менше ніж за день.

Сплеск інтересу до імунізації стався після того, як очільник країни Еммануель Макрон зробив щеплення обов’язковим.

Після того, як президент виступив з офіційним зверненням до громадян країни, 1,3 млн людей зареєструвалися для проходження вакцинації за допомогою програми Doctolib.

Це рекордна кількість для Франції, більшість тих, хто захотів вакцинуватися, – люди молодше 35 років.

У Франції імунізація триває з грудня 2020 року. За цей час вдалося зробити щеплення лише 41% населення країни.

Подумати про прискорення вакцинації від коронавірусу та підштовхнути до таких заходів владу змусило поширення більш небезпечного штаму Дельта на планеті і спалаху захворюваності у європейських країнах, зокрема у Португалії і Великій Британії.

Правило першочерного стосується громадян країни, які контактують з людьми з груп ризику. Наприклад, медиків, які працюють з пенсіонерами.

Джерело: АВС News