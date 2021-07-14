В Україні може збільшитися кількість хворих на коронавірус, що викличе новий спалах хвороби у країні.

Про це заявили науковці з Національної академії наук України у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні на 14–27 липня 2021 року.

Спеціалісти стурбовані стрімким падінням середнього віку хворих і померлих.

– Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності, – зазначили вони.

Також науковці стверджують, що ситуація із захворюваністю у європейських країнах суттєво погіршилася саме через масові заходи пов’язані з чемпіонатом Європи з футболу. Тому ситуація потребує пильнішої уваги до масових заходів, що проводяться в Україні.

Вони додали, що у більшості регіонів України продовжується позитивна динаміка кількості нових виявлень Covid-19. Хоча темпи зниження продовжили уповільнюватися.

У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків коронавірусу в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче – 442.

– Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 і 442 – протягом тижня 21-27 липня 2021, – підсумували вчені.

Станом на 14 червня коронавірус в Україні підтвердили у 547 людей. З початку пандемії у країні зафіксували вже понад 2,2 млн випадків хвороби.

Джерело: НАН