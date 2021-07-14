Доктор Євген Комаровський заявив на своєму YouTube-каналі, що в Україні не знають нічого про штам коронавірусу Дельта, і не готуються до чергового погіршення епідситуації.

– З урахуванням кількості людей, які на сьогоднішній день щеплені в Україні, ми як інфекціоністи розуміємо, що на нас усіх чекає. У нас буде дуже погана осінь, в гіршому випадку – вже середина серпня, – сказав Комаровський.

Він стверджує, що в Україні майже нічого не знають про штам Дельта, не готуються до нової хвилі Covid-19, не знають, скільки у нас вже заражено цим штамом. А він уже зафіксований у 111 країнах.

І при цьому, з обуренням висловився Комаровський, у нас відсутні лабораторії, які могли б визначати – Дельта у нас або не Дельта. І в розпал пандемії закриваються інфекційні лікарні.

У Закарпатті у двох жінок підтвердили інфікування штамом коронавірусу Дельта – вони приїхали в Україну з Росії, де активно поширюється мутація.

Джерело: Комаровський