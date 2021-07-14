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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Використовувати ваги та вмикати кондиціонер: корисні звички, які допомагають худнути

электронные весы

У прагненні схуднути може допомогти проста щоденна звичка контролювати свою вагу. Науковці визначили, що понад 70% тих, хто дотримувалися дієти та використовували цифрову технологію для самоконтролю, змогли досягти успіху.

Дослідження провели фахівці Стенфордського університету. Вони встановили, що з-поміж найпоширеніших технологій для самоконтролю були спеціалізовані веб-сайти, додатки та електронні ваги.

Водночас технологія електронного самоконтролю успішно працювала лише протягом короткого терміну.

– Ті, хто відстежував і фіксував свій прогрес менше ніж рік, схудли з 84% успіху. Ті, хто стежив довше року, мали лише 47% успіху, – йдеться у результатах дослідження.

Крім того, є інші щоденні звички, які допоможуть успішніше втратити зайву вагу.

Корисні щоденні звички:

  • Готувати одяг для спортзалу ввечері

Це допоможе не пропускати тренування, особливо вранці. Зібрані речі мотивуватимуть прокидатися та не пропускати спортзал чи спортивні секції.

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  • Здорова альтернатива улюбленим стравам

Під час дієти найважче – відмовитися від улюблених страв. Впоратися з цим допоможе пошук здорової альтернативи. Наприклад, солодощі можна замінити фруктами та ягодами, а також готувати самостійно йогурти та соуси.

  • Пити воду вранці

Звичка пити воду вранці допоможе налагодити роботу шлунку та кишківника. Також це допомогає боротися з голодом.

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  • Прохолода вдома

Холодніші умови навколишнього середовища спонукають організм виробляти більше вітаміну А. Також це допомагає боротися із зайвою вагою. Тому варто регулярно провітрювати кімнату та вмикати кондиціонер.

Джерело: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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