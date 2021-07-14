У прагненні схуднути може допомогти проста щоденна звичка контролювати свою вагу. Науковці визначили, що понад 70% тих, хто дотримувалися дієти та використовували цифрову технологію для самоконтролю, змогли досягти успіху.

Дослідження провели фахівці Стенфордського університету. Вони встановили, що з-поміж найпоширеніших технологій для самоконтролю були спеціалізовані веб-сайти, додатки та електронні ваги.

Водночас технологія електронного самоконтролю успішно працювала лише протягом короткого терміну.

– Ті, хто відстежував і фіксував свій прогрес менше ніж рік, схудли з 84% успіху. Ті, хто стежив довше року, мали лише 47% успіху, – йдеться у результатах дослідження.

Крім того, є інші щоденні звички, які допоможуть успішніше втратити зайву вагу.

Корисні щоденні звички:

Готувати одяг для спортзалу ввечері

Це допоможе не пропускати тренування, особливо вранці. Зібрані речі мотивуватимуть прокидатися та не пропускати спортзал чи спортивні секції.

Здорова альтернатива улюбленим стравам

Під час дієти найважче – відмовитися від улюблених страв. Впоратися з цим допоможе пошук здорової альтернативи. Наприклад, солодощі можна замінити фруктами та ягодами, а також готувати самостійно йогурти та соуси.

Пити воду вранці

Звичка пити воду вранці допоможе налагодити роботу шлунку та кишківника. Також це допомогає боротися з голодом.

Прохолода вдома

Холодніші умови навколишнього середовища спонукають організм виробляти більше вітаміну А. Також це допомагає боротися із зайвою вагою. Тому варто регулярно провітрювати кімнату та вмикати кондиціонер.

Джерело: Eat This, Not That