У прагненні схуднути може допомогти проста щоденна звичка контролювати свою вагу. Науковці визначили, що понад 70% тих, хто дотримувалися дієти та використовували цифрову технологію для самоконтролю, змогли досягти успіху.
Дослідження провели фахівці Стенфордського університету. Вони встановили, що з-поміж найпоширеніших технологій для самоконтролю були спеціалізовані веб-сайти, додатки та електронні ваги.
Водночас технологія електронного самоконтролю успішно працювала лише протягом короткого терміну.
– Ті, хто відстежував і фіксував свій прогрес менше ніж рік, схудли з 84% успіху. Ті, хто стежив довше року, мали лише 47% успіху, – йдеться у результатах дослідження.
Крім того, є інші щоденні звички, які допоможуть успішніше втратити зайву вагу.
Корисні щоденні звички:
- Готувати одяг для спортзалу ввечері
Це допоможе не пропускати тренування, особливо вранці. Зібрані речі мотивуватимуть прокидатися та не пропускати спортзал чи спортивні секції.
- Здорова альтернатива улюбленим стравам
Під час дієти найважче – відмовитися від улюблених страв. Впоратися з цим допоможе пошук здорової альтернативи. Наприклад, солодощі можна замінити фруктами та ягодами, а також готувати самостійно йогурти та соуси.
- Пити воду вранці
Звичка пити воду вранці допоможе налагодити роботу шлунку та кишківника. Також це допомогає боротися з голодом.
- Прохолода вдома
Холодніші умови навколишнього середовища спонукають організм виробляти більше вітаміну А. Також це допомагає боротися із зайвою вагою. Тому варто регулярно провітрювати кімнату та вмикати кондиціонер.
Джерело: Eat This, Not That