Щонайменше 100 тис. жителям України на день потрібно робити щеплення від Covid-19, щоб досягти колективного імунітету. Про це заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

– Якщо цей процес і далі триватиме з такою низькою інтенсивністю, то українці не зможуть отримати колективний імунітет, – зазначив медик.

За його словами, крім низької інтенсивності вакцинації, існує гостра проблема доступності Covid-вакцин практично для всіх груп населення, і насамперед – для груп ризику.

– Ми повинні прищеплювати літніх людей, медиків, вчителів. Ми повинні обов’язково щепити людей, які багато контактують з іншими людьми, щоб зупинити поширення вірусу, – сказав Віктор Петров.

На його думку, прискорити темпи вакцинації можна, якщо активно залучити до цього процесу приватний медичний сектор.

– Усі лікувальні заклади повинні мати вакцину, яка буде доступна для будь-якого громадянина України з 18 років в будь-якій установі, в будь-якій географічній точці України, – додав лікар.

За даними Міністерства охорони здоров’я, протягом минулої доби, 13 липня 2021 року, проти Covid-19 було вакциновано трохи більше 100 тис. осіб. Одну дозу отримали майже 60 тис. осіб, повністю імунізовані майже 45 тис. українців.

Станом на 13 липня 2021 року в лист очікування вакцинації від Covid-19 записалися майже 800 тис. осіб

Загалом із початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 українців.

Джерело: kanaldom