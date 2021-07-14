Скептицизм щодо Covid-вакцини серед молодих людей може звести нанівець зусилля у досягненні колективного імунітету – поріг, при якому приблизно 80% населення вакциновані від Covid-19.

Дослідження, проведене вченими Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, показало, що приблизно кожна четверта невакцинована молода людина у віці від 18 до 25 років заявила, що ймовірно або зовсім відмовиться від вакцинації.

Цікаво, що своєї думки вони не змінили навіть після згадки про те, що їхнє небажання вакцинуватися наражає на небезпеку здоров’я нещеплених людей більш старшого віку.

Хоча дані Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) свідчать, що далеко не всі люди у віці від 18 до 29 років помирають від Covid-19 в порівнянні з літніми людьми, саме на цю вікову групу на сьогоднішній день припадає понад 20% всіх випадків Covid -19.

Ба більше, попереднє дослідження, проведене Національним центром інформації про здоров’я підлітків і молодих дорослих UCSF, показало, що кожна третя молода людина стикається із ризиком важкої форми Covid-19.

– Молоді люди, що перенесли Covid-19, незалежно від симптомів, можуть бути уразливі для довгострокових ускладнень і виснажливих симптомів, які можуть включати респіраторні проблеми, втрату нюху і мозкової туман, який часто називають тривалий Covid-19, – зазначив провідний автор дослідження.

За оцінками, тривалі симптоми Covid-19 становлять від 10 до 50%, що є серйозною проблемою для молодих людей, враховуючи їхній високий рівень інфікування та низький рівень вакцинації.

Дослідники рекомендують більше інформувати молодих людей із приводу безпеки вакцин. В ідеалі – із залученням соціальних мереж та ключових впливових осіб, включаючи лікарів, які грають вагому роль у зниженні сумнівів щодо вакцинації серед молодих і дорослих пацієнтів.