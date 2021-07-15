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Людмила Грубник |

Без жодного розрізу: у Львові прооперували шестимісячного малюка

Операція у Львові

У Львові успішно прооперували шестимісячного хлопчика, поки що це найменший пацієнт Центру серця і судин міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Його батьки звернулися до лікарів, адже у малюка фіксувалися шуми в серці, поганий апетит та маленька вага. Фахівці встановили діагноз – клапанний стеноз легеневої артерії важкого ступеня.

– Це звуження між правим шлуночком і легеневою артерією, яка несе кров у легені. За такого діагнозу, щоб протиснути кров у легені через звуження, правий шлуночок змушений працювати у режимі надзусиль. Якщо це не виправити, з часом він втомиться, через що виникне серцева недостатність і порушиться ритм, – інформують представники закладу.

Лікарі вирішили оперувати дитину. Спеціальний балон, який усуває звуження, малюкові встановили у артерію без жодного розрізу, його доправили до серця через прокол у стегні.

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Малюк добре переніс операцію, наступного дня його виписали додому.

Львівські ж лікарі готуються найближчим часом зробити операцію ще одному малюку, якому виповнилося лише два місяці.

Джерело: Oleg Samchuk

Фото: Oleg Samchuk

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