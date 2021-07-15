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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Більше півмільйона: ЄС виділить Україні додаткові дози Covid-вакцин

вакцина, коронавирус

Європейська комісія підтримала розподіл понад 3 млн доз вакцин для країн, які не є членами Європейського Союзу. Про це зазначили у заяві на сайті Єврокомісії.

Цей процес відбувається за допомогою Механізму цивільного захисту ЄС. Комісія виділить Україні 500 тис. доз із Данії та 100 тис. 800 доз – із Румунії.

– Держави-члени ЄС продовжують підтримувати глобальні зусилля з вакцинації. 3 млн вакцин вже були надані через Європейський механізм цивільного захисту. Дякую всім країнам за виявлену солідарність, – заявив комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарич.

Також додаткові дози отримає:

  • Албанія – 280 тис. доз;
  • Бутан – 139 тис. доз;
  • Боснія і Герцеговина – 250 тис. доз;
  • Косово – 250 тис. доз;
  • Північна Македонія – 250 тис. доз;
  • Тайвань – 10 тис. доз;
  • Туніс – 50,4 тис. доз.

Комісія взяла на себе координацію та оплату до 75% витрат на транспортування допомоги.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, до кінця літа Україна має отримати  як мінімум 9 млн доз вакцин від коронавірусу. У країну мають доставити 2 млн вакцин Moderna, які ще не використовувалися в країні. Також у липні маж надійти мільйон доз вакцини Pfizer та 5,32 млн доз CoronaVac.

Джерело: European Commission

Фото: Depositphotos

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