В Україні продовжують вивчати зразки людей з підозрою на коронавірус, щоб виявити індійський штам (Дельта).
Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.
– Ми і не зупинялися. Ми також розвиваємо свої внутрішні потужності для секвенування. Відбулися торги, і найближчим часом, до кінця липня, вже буде постачання додаткового секвенатора до Центру громадського здоров’я, вже зараз у нас буде на три місяці витратних матеріалів для того, щоб ми проводили генетичне секвенування, – зазначив Віктор Ляшко.
Також в Україні планують закупити ПЛР-тести, які виявляють винятково Дельта-штам.
– Це буде наш додатковий аналіз, коли ми, одержавши позитивний результат під час ПЛР-тестування, зможемо дослідити зразок – Дельта це чи ні. Це для того, щоб відстежувати рівень циркуляції цього штаму на території нашої країни, – додав міністр.
Нині в країні очікують результати ще однієї партії аналізів.
– Ми моніторимо і партіями передаємо зразки. Найближчим часом очікуємо результати з нової великої партії. Щойно вони з’являться, Центр громадського здоров’я повідомить результати, – уточнив він.
Індійський штам коронавірусу (Дельта) вважають більш небезпечним через його здатність активніше поширюватися і частіше викликати тяжкий перебіг хвороби. Випадки мутації виявили і в Україні.