В Україні продовжують вивчати зразки людей з підозрою на коронавірус, щоб виявити індійський штам (Дельта).

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми і не зупинялися. Ми також розвиваємо свої внутрішні потужності для секвенування. Відбулися торги, і найближчим часом, до кінця липня, вже буде постачання додаткового секвенатора до Центру громадського здоров’я, вже зараз у нас буде на три місяці витратних матеріалів для того, щоб ми проводили генетичне секвенування, – зазначив Віктор Ляшко.

Також в Україні планують закупити ПЛР-тести, які виявляють винятково Дельта-штам.

– Це буде наш додатковий аналіз, коли ми, одержавши позитивний результат під час ПЛР-тестування, зможемо дослідити зразок – Дельта це чи ні. Це для того, щоб відстежувати рівень циркуляції цього штаму на території нашої країни, – додав міністр.

Нині в країні очікують результати ще однієї партії аналізів.

– Ми моніторимо і партіями передаємо зразки. Найближчим часом очікуємо результати з нової великої партії. Щойно вони з’являться, Центр громадського здоров’я повідомить результати, – уточнив він.

Індійський штам коронавірусу (Дельта) вважають більш небезпечним через його здатність активніше поширюватися і частіше викликати тяжкий перебіг хвороби. Випадки мутації виявили і в Україні.