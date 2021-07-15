Кабінет міністрів в Україні затвердив нові тарифи на трансплантацію органів. Такі операції подорожчали. Проте для пацієнтів нічого не змінюється, адже якщо трансплантація у межах пілотного проекту для українців – вона безкоштовна.

Про це повідомила журналіст Ірина Засланець у соціальних мережах. За її словами, нові тарифи означають, що медзаклади отримуватимуть більше коштів від держави за виконання операцій.

Таким чином вони не лише покриватимуть собівартість трансплантацій, але й дадуть змогу лікарням вкладати кошти у розвиток, навчання спеціалістів та закупівлю обладнання.

– Це хороший фінансовий стимул для керівників лікарень ще активніше включатися в процес. За ним стоїть збільшення кількості трансплантацій в Україні та зменшення витрат на лікування наших громадян за кордоном, – зазначила Заславець.

Вона додала, що попри підвищення тарифу, операції в Україні залишаються набагато дешевшими, ніж за кордоном. Наприклад, у Білорусі трансплантація печінки для українців коштує 3 млн 561 тис. грн, а нирки – 1 млн 811 тис. грн.

Торік Україна спрямувала на лікування за кордоном 408 пацієнтів на суму 1 млрд 90 млн грн.

Нові тарифи на трансплантацію в Україні:

нирка: від родича – 788 тис. грн./ було 323 тис. грн, посмертно – 801 тис. грн./ було 397 тис. грн;

печінка: від родича – 1 млн 579 тис. грн./ було 855 тис. грн, посмертно – 1 млн 428 тис. грн./ було 929 тис. грн;

кістковий мозок: від неродинного донора – 2 млн. 484 тис. грн. / було 1 млн 360 тис. грн.

В Україні запустили пілотний проект в рамках якого із січня по червень 2021 року відбулося 126 трансплантацій. А саме: одна пересадка серця, 93 – нирок, в тому числі 53 від живого донора та 22 печінки, в тому числі 13 посмертних.

Детальніше про трансплантацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ірина Засланець