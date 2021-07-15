Станом на 15 липня 2021 року у Києві виявили 177 нових випадків коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.
За час пандемії у столиці – 216 211 випадків хвороби.
Протягом доби від вірусу померло три людини, загалом – 5 212.
Одужали за день 154 мешканця міста, протягом пандемії – 207 100.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.