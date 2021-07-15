Станом на 15 липня 2021 року у Києві виявили 177 нових випадків коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

За час пандемії у столиці – 216 211 випадків хвороби.

Протягом доби від вірусу померло три людини, загалом – 5 212.

Одужали за день 154 мешканця міста, протягом пандемії – 207 100.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: