В Україні буде погіршення ситуації із захворюваністю, адже така тенденція спостерігається у всьому світі через поширення нових штамів Covid-19.

Про це повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі одного з українських телеканалів.

– Після завершення канікулярної відпускної кампанії у більше ніж 60% населення, українці повертатимуться додому. Враховуючи інкубаційний період штаму Дельта 3-5 діб, збільшення кількості хворих можна очікувати наприкінці серпня або на початку вересня, – зазначив він.

Тому нині Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість необхідності тестування усіх людей, які в’їжджають в Україну.

– Необхідно проводити тестування всіх людей, які приїжджають з країн, де зафіксований хоча б один випадок штаму Дельта й Лямбда, – додав він.

За словами Рубана, ці мутації небезпечніші, агресивніші та викликають ускладнення. Вони уражають всі верстви населення, у тому числі дітей та підлітків.

Зараз МОЗ визначило, що Україна перебуває у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Тому рішення щодо тестувань та інших заходів прийматимуть після реєстрації випадків захворювання.

Станом на 15 липня коронавірус в Україні зафіксували у 623 людей. У порівнянні з іншими днями, кількість хворих поступово зростає. За добу померло 20 людей, а одужати вдалося 589 людям.

Детальніше про коронавірус в Україні станом на 15 липня – читайте на Фактах ICTV.